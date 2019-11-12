Yaşam
Yörük kızları ile üniversiteli kızların futbol maçı12 Kasım 2019 Salı 12:02 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 13:10
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde renkli görüntülere sahne olan futbol maçında, Yörük kızlarından oluşan takım ve üniversiteli kızlardan oluşan takım karşı karşıya geldi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, üniversiteli kızlar ile Yörük kızları futbol maçı yaptı.
Ayvacık Belediyesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) Ayvacık 21 Eylül Stadyumu’nda düzenlediği futbol maçında, Yörük köyü Yukarıköy’ün kız futbol takımı Şalvarspor ile ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu Kız Futbol takımı karşılaştı.
Renkli görüntülere sahne olan karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Kaynak: TRT Haber