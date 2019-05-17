Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda hizmet veren Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, annesinden ayrı kalan 4 günlük dişi bir yavru karacaya sahip çıktı.

Yol kenarında bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından teslim alınan Karaca, daha sonra tedavi için Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Çene yapısının kuvvetli olmamasından dolayı süt içmekte zorlanan yavruya, ilk olarak enjektörle süt verildi.

Daha sonra emme refleksi kazandırılan karaca, biberonla beslenmeye başladı.

Genel sağlık durumu iyi olan karacanın, yapılan kan testlerinde de herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.

İnspeksiyon ve palpasyon yöntemiyle dış tedavi uygulanan yavru karaca, rehabilitasyon sürecinin ardından Ormanya'da bulunan kontrollü doğal yaşam alanına salınacak.

Yavru karacaya, gözlerinin güzelliğinden dolayı Ormanya ekiplerince "Mercan" ismi verildi.

Kaynak: AA