Yılanların alanına girmeyin, zarar vermeyin, türüne dikkat edin!

Sürüngen sınıfında yer alan yılanlar, kendi vücut ısılarını koruyamıyor. Bu nedenle kışı uykuda geçirirken, havaların ısınmasıyla birlikte hareketli hale geliyor ve görünür oluyor.
Özellikle Haziran ayıyla birlikte, sosyal medyada binlerce yılan paylaşımı yapılmaya başlandı. Yılanlar insanların bulunduğu yerlere geliyor; parklarda, bahçelerde, evlerde hatta apartmanların üst katlarında bile görünüyorlar.
Aslında yılanların davranışları değişmedi ya da sayıları artmadı. Ancak insan nüfusunun artması, kentlerin büyümesi ve daha fazla alana yayılması yanında, sosyal medyanın yaygınlaşması bu durumun nedeni olarak gösteriliyor.
Aslında yılanlar insanların bulunduğu alanlara gelmiyor, insanlar daha fazla onların bulunduğu alanlara girmeye başladı. Bu da kaçınılmaz karşılaşmaları getirdi.
Hayvanlar tarafından üretilen zehirlere ‘venom’ deniliyor. İçinde enzim, peptid, polipeptid, glikozid, formik asit gibi birçok kimyasal bileşik bulunuyor. Venom sahibi hayvanlar ısırarak ya da iğne sokarak bu zehri diğer canlılara veriyor.
Venom sahibi yılanlar da dünya genelinde önemli ölümcül sebepler arasında ancak her yılan zehirli değil.
Colubridae (tüm yılanların 3’te 2’sini oluşturuyor), viperidae (engerekler), elapidae (kobralar) ve cratalidae (çıngıraklı yılanlar) olarak dört ana gruba ayrılan yılanların zehirli olup olmadığını anlamak için önce görünüşüne bakılması ve uzak durulması gerekiyor.
|
Zehirli
|
Zehirsiz
|
Baş
|
Üçgen / Ok Başı
|
Dar / Düz
|
Isıya Duyarlı Organ
|
Var
|
Yok
|
Pupilla (Gözbebeği)
|
Elips
|
Yuvarlak
|
Kuyruk
|
Sivri / İnce
|
Yuvarlak / Küt
|
Pullar
|
Tek Sıra
|
Çift Sıra
Yılan zehrinin 25’e kadar farklı madde içerebileceğini ve çok etkin madde olduğunu belirten Prof. Dr. Yarsan, şunları söylüyor:
“Yılan sokmalarında tedavi uygulanırsa ölüm oranı yüzde 1, uygulanmazsa yüzde 15’in üstündedir. Hayvanın türü, yaşı, ısırılma yeri gibi faktörler zehirliliği önemli derecede etkiler. Kedi, köpek ve at diğer hayvanlara göre yılan zehirlerine daha dayanıklıdır. Isırma yeri de önemlidir. Yağ dokusu fazla olan yerden ısırma zehirliliği azaltırken, baş ve boyun bölgesindeki ısırmalar nefes alıp-vermeyi engelleyecek ölçüde solunum yollarında daralmaya sebep olabilir. Yılan zehirleri hemen hemen tüm organ ve dokularda etkilerini gösterirler.”
Yılan zehri kalp, damar, solunum, merkezi sinir sistemi, kan, böbrek ve cilt başta olmak üzere tüm vücut üzerinde olumsuz etkilere neden oluyor. Başta sokulan yer olmak üzere ciddi ağrılara neden olabiliyor. Deride kızarma ve vücutta ateş meydana gelebiliyor. Uyuşma gibi etkiler görülebiliyor.
Prof. Dr. Yarsan, yılan sokması durumunda hızlı bir şekilde doğru müdahale yapılmasının hayat kurtaracağını belirtiyor ve yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:
Yılan sokmalarına karşı alınması gereken basit önlemler de var ve faydası çok. Prof. Dr. Ender Yarsan, bu önlemleri şöyle sıralıyor:
Yılanlar, özellikle kemirgen nüfusunu (fare vs.) kontrol altında tutarken, kartal, şahin gibi hayvanlar içinde önemli bir besin kaynağı. Bu nedenle yılanlarla karşılaşıldığında zarar verilmemesi, uzman ekiplerden yardım alınarak, yakalanmaları ve yeniden doğaya bırakılmaları gerekiyor.