Hakkari'nin Yüksekova’ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte korku dolu günler yaşamaya başladı.

4 çocuk babası Davut Ateş, sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyledi. Yılanların evin damından girmesi nedeniyle bir süredir korku içerisinde yaşayan aile, daha fazla dayanamayınca evlerini terk etmek zorunda kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Evin çevresinde 10'a yakın yılan görüldü

Davut Ataş, 6 kişilik aile olarak ağabeyi Sabri Ataş’ın evine yerleştiklerini söyledi. Ataş ailesinin yaşadığı evin çevresinde ise bugün 10'a yakın yılan görüldü. Yılanlar evin duvarlarında bulunan çatlaklardan içeri girdi.

Köyde incelemelerde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parkı Yüksekova Şefi Erhan Konur, "Bataklı köyündeki evde yılanların olduğu ihbarı aldık. Bizde köye gelerek gerekli incelemelerimizi yaptık. Aile ile görüşmelerimiz devam ediyor. Olayın çözümü için diğer kurumlarla koordineli olarak çalışmalarımız devam edecektir" dedi.