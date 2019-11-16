Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 1959 yılında yapılan Aydıntepe Merkez Camii'nin, yıkılarak yeniden yapılması gündeme getirilince ilçe halkı arasında büyük tartışmalar yaşanmaya başladı.

İlçedeki tartışmalara kulak veren Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, caminin geleceği için bir halk oylaması yapılmasını önerdi. Bunun üzerine cami bahçesine sandık kurularak vatandaşlar oy kullanmak için davet edildi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği oylamada üzerinde, "Caminin yıkılıp yeni bir proje ile yapılmasını istiyorum" ve "Caminin tadilattan geçirilip düzenlenmesini istiyorum" seçeneklerinin bulunduğu oy pusulası kullanıldı. İlçe merkezinde ikamet eden vatandaşlar 4 saat süren oylama süresince tercihlerini sandığa attı.

Halk oylamasını takip eden Mustafa Akın, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan caminin tarihi olmadığına ilişkin ellerinde yazı bulunduğunu ancak caminin daha önceden kullanılan kapısı, minberi ve kürsüsünün tescillendiğini belirtti.

"Kritik bir karar"

Caminin aslında yıkım aşamasına geldiğini ancak bunun geri dönüşü olmayacak bir karar olduğu için halka sorulduğunu anlatan Akın, şöyle konuştu:

"Aslında burası şu anda yıkım aşamasına gelmiş ancak vatandaş arasında büyük bir tartışma konusu. Caminin 60 yılda olsa ilçenin hafızasında bir yer ettiği, ufak tefek tadilat işlemleriyle caminin kurtarılmasının mümkün olduğu konusunda bir talep var. Ancak diğer taraftan da caminin yıkılıp ilçenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir cami yapılması konusunda halkın görüşü var. Dernek aslında caminin yeni proje konusunda her şeyi hazırlayıp tam işlemlere başlarken, ben son olarak halka bunun sorulması gerektiğini, bunun çok kritik bir karar olduğunu, düşündüm."

Yıkılıp yeniden yapılacak

Yapılan halk oylamasında, 385 kişi oy kullanırken, 247 "Caminin yıkılıp yeni bir proje ile yapılmasını istiyorum" tercihine mührü bastı.

Kalan 114 kişi "Caminin tadilattan geçirilip düzenlenmesini istiyorum" seçeneğini tercih etti. 24 kişinin oyuda geçersiz sayıldı.

Haber: Murat Söylemez