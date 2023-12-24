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Yaşam
AA 24.12.2023 12:46

Yeni yıl yaklaştıkça kokinaya ilgi artıyor

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kırmızı tomurcuklu görüntüsüyle "yılbaşı çiçeği" olarak bilinen kokina, yeni yıl yaklaştıkça yoğun talep görüyor.

Yeni yıl yaklaştıkça kokinaya ilgi artıyor

Halk arasında bereket ve uğur getirdiğine inanılan kokina çiçeği, yılbaşı öncesi Akyazı'daki çiçekçilerde yerini aldı.

Yeni yıl öncesi yoğun mesai harcayan çiçekçiler, kokinaları süslemesine göre 150 ila 500 lira arasında satıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bu sene her seneden daha çok talep var

İlçede 15 yıldır çiçekçilik yapan Gülnaz Akyol, "yılbaşı çiçeği" olarak adlandırılan kokinanın evlere şans, huzur ve mutluluk getirdiğine inanıldığını söyledi.

"Bir yıl boyunca kırmızı rengi solmazsa, ev sahibi olunacağını söylüyorlar" diyen Akyol, "Her sene satılıyordu ama çiçekçilerde çok nadir oluyordu. Bu sene daha çok var. Gelip soranlar, telefonla ve internet üzerinden soranlar çok fazla" bilgisini paylaştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Akyol, buketin içine yüksek kesimlerden topladığı kozalakları da eklediğini belirterek, "Kozalak, kışı simgeleyen bitki. Yüksek kesimlerden kendim topladım, kurumuş limonlarla görsellik versin diye dekor amaçlı kullandım" dedi.

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