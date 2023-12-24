Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: En hayırlılar burada, Kur’an’ı öğrenenler burada, öğretenler burada

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) ortaklaşa düzenlediği eğitimin ardından hafızlığa hak kazanan 8 genç için hafızlık merasimi yapıldı.

Strazburg şehrindeki konferans salonunda düzenlenen merasime Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanı sıra Türkiye’nin Strazburg Başkonsolosu Bekir Sarp Erzi, Paris Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Bayram Demirtaş, Strazburg Din Hizmetleri Ataşesi ve Strazburg DİTİB Başkanı Ramazan Dolu, hafız olan 8 gencin aileleri ile çok sayıda gurbetçi katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde şehit olan askerler ve İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinliler için dua edildi.

Merasimde konuşan Erbaş, tüm şehitler ve İsrail’in Gazze’deki saldırılarında hayatını kaybedenler için rahmet diledi.

"Kur’an, dünyanın her yerinde aydınlatmaya devam edecektir"

Hazreti Muhammed’in "Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir." hadisini anımsatan Erbaş, "En hayırlılar burada, Kur’an’ı öğrenenler burada, öğretenler burada, hafızlarımızın yakınları burada" dedi.

Kur’an-ı Kerim'in insanları karanlıktan aydınlığa çıkaran hidayet rehberi ve hakikat kaynağı olduğuna işaret eden Erbaş, "Rabb'imiz, Peygamber Efendi'mize ‘Kur’an’ı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik.’ buyuruyor. Dolayısıyla 14 asırdır dünyanın her yerindeki insanları nasıl aydınlatmışsa inşallah bundan sonra da dünyanın her yerinde Kur’an, insanları aydınlatmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kur’an’ı bilen, okuyan ve yaşayan insanlar, masumlara, bebeklere, çocuklara, yaşlılara, bombalar yağdırabilir mi? İslam tarihinde bunun hiçbir yerde hiçbir zaman yanlışlıkla bile olsa bir benzeri yoktur. İşte bu Kur’an’dan öğrendiğimiz, Kur’an’dan aldığımız ahlakla olan bir şey. Savaş halindeyken silah tutan karşı tarafa karşılıklı birbirinize kurşun atabilirsiniz ama bebeğe kurşun sıkılır mı, üzerine bomba atılır mı? Kur'an yasaklıyor bunu. İşte bizim İslam ahlakının temelinde bu var."

Kur’an’ın insanlara en güzel ahlakı öğrettiğini ve her türlü aşırılıktan, azgınlıktan ve kötülükten sakındırdığını dile getiren Erbaş, “Kalbi, aklı ve ruhu imar eden Kur’an, insanı en doğru yola iletir. Kur’an, kendisine sarılanları hakka, hakikate, ilme, irfana, edebe, hikmete, adalete yönlendirir. Sevgiyi, saygıyı, merhameti, ahde vefayı öğretir. Bakar mısınız Kur’an’ın insanlık için nasıl bir hazine olduğuna?” şeklinde konuştu.

Yeryüzünde iyiliğin hakim olması, kötülüğün ortadan kalkması için Kur’an’a sarıldıklarını vurgulayan Erbaş, "Kur’an-ı Kerim, insanları ve toplulukları yücelten bir kitaptır. Nice topluluklar bu kitaba ve onun gösterdiği ilkelere sarılarak yücelmiştir. Tarih de şahittir ki herkes, Kur’an-ı Kerim’den Kur’an’a hizmet ettiği kadar istifade eder. Ona değer verenin kıymeti, verdiği değere göre artar ya da azalır. Kur’an’a yapılan hizmet asla karşılıksız kalmayacaktır" dedi.

Dünyada Kur’an-ı Kerim’e ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Erbaş, bu alanda insanlığa hizmet veren, örnek olan bütün Müslümanlara teşekkürlerini iletti.

Erbaş, hafızlığın insanın bu dünyada erişebileceği en büyük nimet ve son derece şerefli bir paye olduğunu belirtti.

"Gazze’de insanlık da ölüyor"

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle bölgede insanlık dramı yaşandığını dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Filistinli bebekler, kadınlar, yaşlılar, masum insanlar katlediliyor. Her gün üzerlerine tonlarca bomba atılıyor. Hastaneler, okullar, evler bombalanıyor. Dünyanın gözü önünde bir soykırım yapılıyor. Gazze’yle beraber insanlık da ölüyor. Tarihte benzeri görülmemiş bir katliam yaşanıyor. Ey insanlık, neredesin? Ey dünya, neredesin? Ey anneler, babalar, gözünüzün önünde yavrularınız bombaların altında parçalansa ne yaparsınız? Biraz empati yapın. Dünyaya buradan sesleniyorum: Hep birlikte Filistin’deki katliamı durduralım ve insanlığımızı kurtaralım."

Strazburg Başkonsolosu Erzi, Gazze’de İsrail'in saldırısında öldürülen Filistinli çocuk Rim’in bugün doğum günü olduğunu belirterek, "Terörün her türlüsünü, özellikle de çoluk çocuk, kadın, yaşlı, genç gözetmenden sivillere yönelen her türlü saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

Paris Din Hizmetleri Müşaviri Demirtaş da Diyanet İşleri Başkanlığı ve DİTİB işbirliği ile 46’sı çevrim içi olmak üzere Fransa genelinde 150 çocuğun hafızlık eğitimi aldığını belirtti.

Hafızlık eğitiminin yanı sıra çocuklara ve gençlere yönelik Kur’an-ı Kerim derslerine de geniş yer ayırdıklarını dile getiren Demirtaş, Fransa genelinde 26 bin çocuk ve gence de Kur’an eğitimi verdiklerini sözlerine ekledi.