Kahramanmaraş'ta geçen yıl hizmete giren Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Büyükşehir Belediyesince kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular bölgesinde hizmete açılan kayak merkezinde 7 kilometrelik kayak pisti bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Geçen yıl Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen binlerce kişiyi ağırlayan merkezde, yeni sezon için tüm hazırlıklar yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

"Kar yağışı başladı"

Kayak merkezinin işletme sorumlusu Batuhan Kaylan, geçen yıl açtıkları merkezde, beklenenin üzerinde müşteri potansiyeli oluştuğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Bu yıl da erkenden gelip, tesisi, başta Kahramanmaraş olmak üzere bölge halkı için hazır hale getirdiklerini anlatan Kaylan, "Kar yağışı başladı. Durumumuz çok iyi. Kayseri'deki kayak merkezi suni karlama yapıyor ama burada öyle bir ihtiyaç yok. Doğal kar mevcut. Vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Tesisteki pistlerin ve telesiyejin hazır olduğunu ifade eden Kaylan, bakımları yapılan ekipmanların çalıştığını belirtti.

Kaynak: AA