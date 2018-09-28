Yedi saniyede pişen lezzet: Gölhisar kavurması

Burdur Gölhisar'ın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve genellikle yöre insanı tarafından bilinen kavurma, bilinen kavurmaların aksine pişme süresinin çok kısa olmasından dolayı dikkat çekiyor.

Saniyeler içinde yemeğe hazır hale gelen Gölhisar kavurması, benzersiz lezzetiyle bölgeye gelen ziyaretçilerin de beğenisini topluyor.

7 saniyede pişiyor

İlçeye özgü kavurmayı hazırlamak için yağsız dana etinin işlenip, yaprak şeklinde doğranmasının ardından yüksek ateşte sacın içine hayvanın iç yağı konuyor.

Eriyen bu yağın içine atılan etler 7 saniyede pişiyor. Üzerine tuz dökülüp metal tabaklara alınan kavurma, yanında domates, soğan, biber ve koyun yoğurduyla servis ediliyor.

Lezzeti ve hazırlanış tekniğiyle diğer kavurma çeşitlerinden ayrılan ve Türkiye'de sadece Gölhisar'da yapıldığı bilinen kavurma, 1932'den beri ilçe halkı tarafından severek tüketiliyor.

Kavurmanın buluş hikayesinin Gölhisarlı aşçı "Yanık Ahmet" olarak bilinen Ahmet Serttaş'a dayandığı belirtiliyor.

Askerden geldikten sonra buldu

Babasının ilçe halkına armağan ettiği bu pratik lezzeti devam ettirmeye çalışan Mehmet Serttaş, babasının beş yıl boyunca askerliğini aşçı olarak yaptığını, askerden geldikten sonra yemek üzerine birkaç iş denedikten sonra Gölhisar kavurmasını bulduğunu söyledi.

Serttaş, kavurmanın ilk yıllarda keçi etinden yapıldığını, günümüzde ise yağsız dana etinin sinirsiz kısımlarından yapılanın daha çok tercih edildiğini belirtti.

Serttaş, "Gölhisar kavurmasının pişirilmesindeki en önemli püf noktası etin sulanmaması için tek tek porsiyonlar şeklinde pişirilmesi. Gölhisar sac kavurmasını tatmak için yurdun her bölgesinden müşteriler geliyor. Gölhisar dışında hiçbir yerde bu şekilde yapılmayan saç kavurmamız ilçemize özgü bir lezzettir. Günümüzde mesleği öğretecek çırak bulamıyorum. İlçede bu işi yapan birkaç kişiden başka kimse yok. Babamdan ilçeye miras kalan bu özel lezzetin zamanla unutulacağından endişe ediyorum" dedi.

İlçemizin tanıtımı açısından önemli bir unsurdur

Gölhisar Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Gölhisar kavurmasının muazzam bir lezzet olduğunu söyledi.

İlçeyi ziyaret edenlerin bu eşsiz lezzeti tatmadan ayrılmadığını anlatan Böke, "Gölhisar'ın bir markası haline gelen kendine özgü kavurması, ilçemizin tanıtımı açısından önemli bir unsurdur" dedi.

Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural ise "Bu lezzeti tadanlar hayran kalıyor. Herkesi Gölhisar kavurmasını tatmaya davet ediyorum" diye konuştu.

İstanbul'dan Gölhisar'a gelen Yavuz Akman da çok beğendiği kavurmayla ilgili, şöyle söyledi:

"Gölhisar kavurması, lezzeti ve yapılışıyla olağanüstü bir yiyecek. Tüm tanıdıklarımı bu eşsiz lezzeti tatmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA