Erkenden kalkıp yaylanın yolunu tutuyor, sabahın ilk ışıkları ile dağ çileği ve karadut topluyor.

Arif Aydemir, Ordu'nun Aybastı ilçesinde yaşıyor. 37 yıllık dondurma ustası, uzun denemeler sonucu yörenin doğal meyvelerinden dondurma yaptı. İşin sırrı ise sadece meyvelerde değil.

Dondurmaya salebin lezzet verdiğini söyleyen Aydemir, müşterilerinden tam not aldığını söyledi.

Bal, fındık ve ceviz kullanarak da dondurmalar yapan Arif usta, menüsüne yeni lezzetler katmaya devam ediyor.

Haber: Selim Becioğlu