Bisikletlerle düştüler yollara, son durakları kutsal topraklar olacak. 9 kişi İngiltere'den bisikletle hac yolculuğuna çıktı. Bu yolculukta 15 ülkeyi geride bıraktılar.
İstanbul'dan geçerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ziyaret eden hacı adaylarının sıradaki durağı, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesiydi.
Bisikletliler, 60 gün sürecek yolculuğun ardından hac mevsiminde Mekke'ye ulaşacak.
17 ülkeyi geçip, 4 bin mil yol katederek ulaştıkları kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirecek.
Kaynak: TRT Haber