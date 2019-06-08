Trabzon'da Türkçe öğretmeni olan Ayşe Çakır, çocukluğunda oyuncak özlemi çekiyordu.

Yıllar sonra görev yaptığı 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda, eTwinning kapsamında öğrencilerinin sosyal sorumluluk duygusunun gelişmesi için "Haydi Sen de Oyna" projesine destek verdi. Türkiye'nin çeşitli illerinde oyuncak ihtiyacı olan okullarla iletişime geçti.

Öğrencileriyle birlikte kullanılmayan oyuncakları bir araya getiren Çakır, sosyal medya aracılığıyla meslektaşlarıyla görüştü. Oyuncağı olmayan köy öğrencilerine yardımda bulundu.

Öğrenciler, şimdiye kadar 3 ildeki bazı köy okullarına kolilerle oyuncak gönderdi.

Çocukları oyuncakla tanıştırmak istiyorlar

Çakır, 3 kardeş olduklarını ve yurt dışındaki bir akrabasının kızının oynamadığı oyuncakları onlara gönderdiğini anlattı.

"O bebeklere eski kıyafetleri keserek giysiler yapardık, saçlarını tarar, banyolarını yaptırırdık. Yıllar sonra bize oyuncağını gönderen akrabamızın çocuğunun derslerine öğretmen olarak girmek nasip oldu. Oğluyla ne zaman yüz yüze gelsem, annesinden gelen bebekler aklıma gelir ve çok duygulanırım. Bu projeden haberdar olduğumda bu anı aklıma geldi ve destek vermek istedim. Bu konuda okul yönetimimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz çok destek oldu, hepsine teşekkür ederim."

Çakır, meslektaşı Erdem İpek'in başlattığı projenin Türkiye'de kısa sürede yaygınlaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Projenin amacı daha önce köyde ve kırsal kesimlerde oyuncağı olmamış çocukları, oyuncakla tanıştırmak. Türkiye genelinde 410 öğretmen, öğrencileriyle birlikte bu projeye destek oluyor. 2018 yılının kasım ayında başlayan projeye biz şubat ayında katıldık. Evde, çocuklarımızın oynamadığı oyuncakları, onlara götürmek ve yardımlaşmak istedik. Öğrencilerimin oynamadıkları ya da en sevdikleri oyuncakları kumbarada biriktirdik. Oyuncakların sayısı artınca kolilere koyarak kargoyla ihtiyaç sahibi okullara gönderdik."

"Çocukların paylaşım duyguları daha da artıyor"

Daha öncede birçok sosyal sorumluluk projelerine öğrencileriyle birlikte destek verdiklerini vurgulayan Çakır, şunları söyledi:

"Bu proje ilerleyen dönemlerde çocukların ihtiyaçlarına göre kırtasiye, giysi veya başka bir yardım olarak devam edebilir. Şimdilik bizim öğrencilerimizle yardım yaptığımız öğrenciler arasında mektuplaşma projesi başlattık. Böylelikle çocukların paylaşım duyguları daha da artıyor ve onların yüzlerindeki mutluluğu görünce amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA