Amasya'da yaşayan 80 yaşındaki Yaşar Aktaş, geçen ay Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girdi. Merakla beklediği sonuçların açıklanmasıyla kazanamadığını öğrenen Aktaş, kolları tekrar sıvadı.

Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi olma hedefiyle Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binasını gözleyen Yaşar Aktaş, "Seneye yine sınava gireceğim. İnşallah oradan 4 yıllık diplomayı alacağım" diye konuştu.

2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için gittiği fakültede öğrenci yakını sanılan, sınav giriş belgesini göstermesiyle görevlileri şaşırtan Aktaş, "Ölene kadar, tabuta girene kadar okumayı düşünüyorum" şeklindeki gayretli sözleriyle gençlere örnek olmuştu.

"İlahiyat ile Türk Dili ve Edebiyatı okumayı hedefliyorum"

İlkokul diplomasını mezun olduğu okulun sisteminde bulamaması üzerine 70 yaşındayken açık öğretime başvurup sırasıyla ilköğretim, lise ve 2 yıllık ilahiyat bölümünü başarıyla bitiren elektrik teknisyeni emeklisi Aktaş, “Eşimin hastalığı nedeniyle yeterli çalışamamıştım. Evin hem hanımı hem de erkeği olunca olmuyor bu iş. Ama şimdiden derslere tekrar başladım. Seneye Allah nasip ederse 4 yılık İlahiyat ile Türk Dili ve Edebiyatı okumayı hedefliyorum" diye konuştu.

"Bu sefer başarılı olacağına inanıyorum"

55 yıldır aynı yastığa baş koyduğu hayat arkadaşının kendisine baktığı için derslerine vakit ayıramadığını ancak bu sefer başarılı olacağına inandığını anlatan Firdevs Aktaş da "Eşim ölene kadar okumak istiyor. Çok çalışkan öğrencidir. Boş duramaz. Evdeki bütün işleri o yapıyor" şeklinde konuştu.