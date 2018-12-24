Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Zengin ailesi, büyük bir sevgiyle hayvanları sarıp sarmalıyor.

Memur emeklisi baba İsmail Zengin, 9 yıl önce bir arazi kiraladı. Eşi Nurayan ve kızı Elçin Tuba'nın da desteğini alarak sahipsiz hayvanlara bakmaya başladı.

Zaman içinde, ailecek bakımını üstlendikleri hayvan sayısı çok arttı.

Kediler, yaralı buldukları kuşlar gibi, yardıma muhtaç hayvanlara kendi imkanlarıyla sahip çıkıyorlar.

Arazi ve mama desteğine ihtiyaçları var

Zengin ailesinin üstlendiği bu insanlık görevi artık bütçelerini aşıyor. Mama alabilmek için kredi çektikleri oluyor. Hayvanları barındırdıkları alan ise satışa çıkarıldı.

Hayvansever aile, yerel yönetimlerden bakım alanı olarak kullanılacak bir alan ve mama desteği talep ediyor.

Kaynak: TRT Haber