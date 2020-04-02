Eskişehir'de Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 155'i arayıp sebze siparişi veren 65 yaşındaki Meryem teyzenin duyarlılığı ise dikkat çekti.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meryem teyzenin kapısına götürdüğü siparişlerini tek tek sayarak teslim etti. Daha sonra siparişi teslim eden görevli bekçiye teşekkür edip helallik isteyen Meryem teyze, "Belediyede çalışan komşum, 'Zabıtanın numarasını da al onlar da yardım ediyor' dedi. Sıkılıyorum, polisi bir kere aradım, ikinciye aramaya sıkılıyorum dedim. Bana sıkılma dediler" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Görevli bekçi ise, "Senin canın sağ olsun Meryem teyzeciğim. Kimsen olmadığı zaman ara 155'i, biz veya bizim bir arkadaşımız gelir, sana ne zaman istersen yardımcı oluruz. Sen yeter ki bizlere haber ver. Yaşından dolayı dışarı çıkmamaya çalış. Sizler bizim baş tacımızsınız. Evde durun, kendinize dikkat edin bu bizim için yeterli" dedi.