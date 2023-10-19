Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz'de buluştu

Yamaç paraşütü pilotları peş peşe Babadağ'ın zirvesinden Ölüdeniz'e atlayış gerçekleştirdi. Turizm merkezinin semaları rengarenk paraşütlerle kaplandı.

Yamaç paraşütünde dünyanın en önemli merkezlerinden Muğla Fethiye, 23'ncü kez Hava Oyunları Festivaline ev sahipliği yaptı. Dev organizasyona 48 ülkeden 800 pilot katıldı.

Serbest düşüş ve yarasa adam atlayışları nefes kesti.

İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle festival kapsamındaki konserler iptal edildi.

Turistler de ikili atlayışlarla gökyüzündeki heyecana ortak oldu. Atlayış yapanlar arasında TRT Haber ekibi de vardı.

Adrenalin dolu seyahat yaklaşık yarım saat sürüyor. Babadağ'dan ikili ve tekli atlayış yapanların sayısı bu yıl 200 bini aştı.