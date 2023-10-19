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Yaşam
TRT Haber 19.10.2023 21:51

Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz'de buluştu

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü pilotları, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinde buluştu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sebebiyle bu yıl festival kapsamındaki konserler iptal edildi. Ölüdeniz semalarındaki uçuş heyecanına ise turistler ikili atlayışlarla ortak oldu.

Yamaç paraşütü pilotları peş peşe Babadağ'ın zirvesinden Ölüdeniz'e atlayış gerçekleştirdi. Turizm merkezinin semaları rengarenk paraşütlerle kaplandı.

Yamaç paraşütünde dünyanın en önemli merkezlerinden Muğla Fethiye, 23'ncü kez Hava Oyunları Festivaline ev sahipliği yaptı. Dev organizasyona 48 ülkeden 800 pilot katıldı.

Serbest düşüş ve yarasa adam atlayışları nefes kesti.

İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle festival kapsamındaki konserler iptal edildi.

Turistler de ikili atlayışlarla gökyüzündeki heyecana ortak oldu. Atlayış yapanlar arasında TRT Haber ekibi de vardı.

Adrenalin dolu seyahat yaklaşık yarım saat sürüyor. Babadağ'dan ikili ve tekli atlayış yapanların sayısı bu yıl 200 bini aştı.

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Muğla Yamaç Paraşütü Festival
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Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz'de buluştu
Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz'de buluştu
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