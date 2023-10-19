Parçalı Bulutlu 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 19.10.2023 20:16

Kars kaz eti tescillendi

Kars'ın ünlü kaz eti Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Kars kaz eti tescillendi
[Fotograf: AA]

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı kentte "kaz eti"nin tescillenmesi için Kars Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2019'da Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldı.

Kars kaz eti, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, incelenen başvurular arasına girdi. İncelemelerin ardından 4 yıllık sürecin sonunda Kars kaz eti 1479 Menşe numarasıyla coğrafi işaret tescili aldı.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, Kars kaz etinin Coğrafi İşaretinin tescillendiğini, Kars gastronomisi denince akla ilk gelenin eşsiz lezzetiyle kaz eti olduğunu anlattı.

Alibeyoğlu, "Kaz eti, ilimizin zengin gastronomik mirasının önemli bir unsurudur. Bu eşsiz lezzet, Kars'ın özel coğrafi koşullarında yetişen kazların etinden elde edilir. Kars kaz eti, uzun yıllara dayanan geleneksel bir hazırlık yöntemiyle işlenir ve bu yöntem Kars'ın benzersiz iklim, yüksek rakımları ve yem bitkilerinin etkisiyle özgün bir tat profili oluşturur." ifadelerini kullandı.

Kaz etinin lezzetini korumak ve geliştirmek için çalışma yapacaklarını belirten Alibeyoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün bu değerimizin, Kars Ticaret ve Sanayi Odası ve kıymetli hocalarımızla birlikte vermiş olduğumuz 4 yıllık büyük emek sonucu coğrafi işaretini alarak tescil altına almanın gururunu yaşıyoruz. Kars kaz eti, coğrafi işaret sayesinde bu lezzetin Kars'a özgü olduğunu ve sadece bu bölgede üretildiğini vurgulayacaktır. Kars'ımız coğrafi işaret almada hızlı bir şekilde yol alıyor. Kars kaz eti coğrafi işaret alan 7. ürünümüz oldu, Kars kaz eti, Kars’ın önemli bir değeri olmakla birlikte ülke genelinde kendisini kanıtlamış bir değeridir. Çünkü Kar, iklim yapısıyla, hava şartlarıyla, coğrafi konumuyla, rakımıyla mükemmel bir yapıya sahiptir. İlimizin bu yapısı ilde üretilen geleneksel ve yöresel ürünlere doğrudan etki etmektedir. Umuyoruz ki tescilli bu ürünümüz üreticiye bir katma değer sağlayacak ve üreticilerimiz ürettiği ürünün karşılığını alacaklar. Bu süreçte bizlerle beraber hareket eden ve bizi destekleyen Serhat Kalkınma Ajansı(SERKA) Genel Sekreterliğine teşekkür ediyorum."

ETİKETLER
Coğrafi İşaretler Kars Türk Patent ve Marka Kurumu
Sıradaki Haber
Trabzon'da eğitim gören Filistinli gencin kuzenleri İsrail'in saldırılarında öldürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:11
KKTC'den İsrail ve Filistin'deki vatandaşları için tahliye çalışması
21:08
İskoçya Başbakanı Yusuf'tan, Gazze'deki İngiliz vatandaşlarına değinmeyen İngiliz Bakan'a tepki
21:02
İsrail yönetiminden "kara operasyonu" mesajı
21:01
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki
20:58
Avrupa Parlamentosu Gazze'ye insani koridor açılması çağrısı yaptı
20:42
Starbucks, Filistin'le dayanışma paylaşımı nedeniyle sendikasını dava ediyor
Saldırılarda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi
Saldırılarda yaralananlar Nasır Hastanesi'ne getirildi
FOTO FOKUS
Gazze sınırındaki çatışmalar canlı yayında
Gazze sınırındaki çatışmalar canlı yayında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ