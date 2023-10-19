Trabzon'da eğitim gören Filistinli gencin kuzenleri İsrail'in saldırılarında öldürüldü

Trabzon Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl yabancı öğrenci kontenjanıyla Trabzon Üniversitesini kazanan Filistinli Mohd'un, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde yabancılara yönelik Türkçe kurslarında eğitim aldığı belirtildi.

Türkçe hazırlık seviyesini geçtikten sonra Spor Bilimleri Fakültesine başlayacak öğrencinin ailesiyle Yomra ilçesine yerleştiği aktarılan açıklamada, gencin ablası Ala Mohd'un da Karadeniz Teknik Üniversitesinde aynı şekilde Türkçe eğitimi almaya hazırlandığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mohammad Kasem Mohd, güvenliği ve eğitim imkanları dolayısıyla Türkiye'yi tercih ettiklerini, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nı kazanabilmek için gece gündüz çalıştığını anlattı.

Çok sayıda akrabasının olduğu Gazze ve Batı Şeria'daki İsrail saldırılarına ilişkin haberleri takip ettiğini dile getiren Mohd, "Gazze kadar olmasa da Batı Şeria'dan da şehit haberleri geliyor. Haberleri aralıksız takip ediyorum. Moralimiz genel olarak bozuk." ifadesini kullandı.

Mohd, Filistinliler'in topraklarını işgalcilere bırakmak istemediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Akrabalarımın tamamı orada. Kendi evimizden haberimiz yok. Bir hafta kadar önce görüştüğüm teyzem evimizin şimdilik hasar almadığını söylemişti. Evimiz şehir merkezine biraz uzakta ama şu anda akıbetini ben de bilemiyorum. Son saldırılarda babamın ve annemin kuzenleri vurularak şehit oldu. Benim de arkadaşlarımdan yaşıtım 3 kişi şehit oldu."

Mohammad Kasem Mohd, ülkesinde çocukken yaşadığı şu anıyı da paylaştı:

"9 yaşımdayken Batı Şeria'da markete gitmiştim, çikolata alıp çıktım, bir anda kapıda 5 otobüs belirdi. Araçtan koşar adım inen İsrail askerleri bir anda önümü kesti. Bana silah doğrultup 'Bu tarafa gelme.' diye bağırdılar. 'Anneme gitmek istiyorum.' diye bağırıp ağlamaya başlayınca sis veya gaz bombası attılar. Gözlerim bir anda kapandı. Sol gözüm birkaç ay boyunca hiç görmedi. Kör oldum sandım. Daha sonra açıldı. Bu, İsrail askeri ile ilk karşılaşmamdı ve çok korkmuştum. Akrabalarımız şu anda genellikle orada toplu halde bulunmaya çalışıyorlar. Hayatta olanlarla zaman zaman yazışarak iletişim kurabiliyoruz ama kötü haber almaktan korkuyorum."

Filistinli olduğunu öğrenen Trabzonluların kendisine çok sıcak davrandığına işaret eden Mohd, "Bir şey vermeye çalışıyorlar. Türk devleti bize kucak açıyor ve vatandaşlarından ayırmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Derslerde ve ders dışında moral vermeye çalışıyoruz"

Öğretim görevlisi Begüm Sultan Ünsal ise Mohd'un saygısı ve disipliniyle takdir topladığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Yaşadıkları ve gördükleri kendisini derinden etkilemiş. Burada biraz durgun ama kendini güvende hissediyor. Biz de hocaları olarak kendisini çok seviyoruz, arkadaşları ile derslerde ve ders dışında moral vermeye çalışıyoruz. Filistin'deki katliamlar devam ettikçe derse odaklanma sorunu yaşadığı oluyor. Aramızdaki yabancı öğrencilere en sevdikleri yerel yemekleri, şehirleri ve anılarını sorduğumda Mohammad'ın gözleri doluyor, devam etmiyoruz."