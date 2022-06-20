Besteleri ve sözleri doğup büyüdüğü Irak sınırlarını aştı.

İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer, Nuri Sesigüzel gibi sanatçıların seslendirdiği çok sayıda eserin sahibiydi.

Uzun süredir hasta olan Muhammed Ahmed Erbilli, Irak'ın Erbil kentinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

[Fotoğraf: AA]

Türkmen sanatçı, İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 12 şarkı sözü ve bestesinin sahibi olmasından dolayı şöhretini daha da artırdı.

'Yallah şoför' şarkısıyla ünü zirveye çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Irak'ın Erbil kentinde 1933'te dünyaya gelen sanatçı 2019'da Anadolu Ajansı'na verdiği son röportajında, bütün şarkılarının söz ve bestesinin kendisine ait olduğuna dikkati çekmişti.