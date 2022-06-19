Orhan Üsküner, Çoklu kişilik bölünmesi ve şizofreni teşhisiyle 34 yıldır tedavi görüyor.

Onun için dönüm noktası 30'lu yaşlarının başında geçirdiği nöbet oldu.

Eve kapanmadı, üretti

Orhan Üsküner, "Ben 14-15 yaşındayken, renkli elbiseli dönen adamlar görüyordum. Babama söyledim, o bana dedi ki gel seni bir doktora götüreyim kabul etmedim. Çünkü güzel şeyler oluyordu" diyor.

Üsküner sözlerine şöyle devam etti:

"Rahatsızlık gerçek dışı ama anlattıklarım gerçek. Babam teklif ettiğinde gitmedim doktora. 30 yaşına geldiğimde işte şiddetli nöbet geçirdim. İç sıkıntım vardı. Uyuyamıyordum, bir de o hayalleri görüyordum, ya geçmişle, ya günümüzle ya da gelecekle ilgili"

34 yıldır ilaç kullanıyor

İlaç tedavisine başladı. Önce günde 20 ilaç alıyordu. Artık hastalığı kontrol altında, son 15 yıldır bir doz ilaç yeterli oluyor.

Bu süreçte not ettiği sanrı ve halüsinasyonlarını kitap haline getirdi. Yaşadıklarını sadece kelimelere değil, tuvallere de döktü.

Nöbetleri sırasında gördüğü hayali arkadaşlarını çizmeye başladı. Çizdiği resimleri de satmaya...

Sanrılarını tuvale aktardı

Balat'ta gittiği bir kafe artık onun gönüllü sanat galerisi. Kafe sahibinin Psikolog olması Orhan Üsküner için bir şans.

Uzman klinik psikolog ve işletmeci Beyaz Erşahin, "Orhan amcayı aslında örnek olabilsin diye de biraz burada çalışmalarını göstersin istiyoruz. Çünkü şizofreni toplum dışlanmış evden çıkmaması gereken insanlar gibi. Halbuki eğitilmesi gereken kişinin çevresi, ailesi" bunun bir örnek olduğunu ifade etti.

Üsküner, 6 yıldır resim yapıyor ve sergiliyor. Dijital resimler de yapan Orhan Üsküner, eserlerini internet üzerinden de satıyor.

Haber: Yasemin Küçükkaya

Kamera: Fatih Özdemir