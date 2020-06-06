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Yakacağı keresteden bir ailenin anılarını anlatan mektup çıktı
Çorum'da fırıncılık yapan Salih Yiğit, yakmak için aldığı keresteleri keserken yaklaşık yarım asırlık mektupla karşılaştı.
Yakmak için aldığı kerestenin içinde yarım asırlık bir mektup buldu. Hatıralar gün yüzüne çıktı.
Salih Yiğit, Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan bir fırıncı. Fırında yakmak için ev yıkıntılarından kereste aldı. Odun yapmak için keserken bir sürprizle karşılaştı.
Kerestelerden biri özenle oyulmuş ve içine cam şişede bir mektup gizlenmişti. 43 yıllık mektubun sahibi Yusuf Bahri Eryılmaz'dı. 1977 yılında evini restore ederken yazmış ve tavandaki bölmeye saklamıştı. Ev yıkıldıktan sonra da mektup kerestenin bölmesinde kaldı.
Mektupta, bir ailenin yaşadıkları kaleme alınmıştı. Eryılmaz mektubunda, yaşadığı evin hikayesini ve hatıralarını yazdı. Fırıncı Salih Yiğit, mektubu Eryılmaz ailesine teslim etmek istiyor.
Etiketler: keresteden çıkan mektup fırıncı salih yiğitSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 21:33
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