Yakmak için aldığı kerestenin içinde yarım asırlık bir mektup buldu. Hatıralar gün yüzüne çıktı.

Salih Yiğit, Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan bir fırıncı. Fırında yakmak için ev yıkıntılarından kereste aldı. Odun yapmak için keserken bir sürprizle karşılaştı.

Kerestelerden biri özenle oyulmuş ve içine cam şişede bir mektup gizlenmişti. 43 yıllık mektubun sahibi Yusuf Bahri Eryılmaz'dı. 1977 yılında evini restore ederken yazmış ve tavandaki bölmeye saklamıştı. Ev yıkıldıktan sonra da mektup kerestenin bölmesinde kaldı.

Mektupta, bir ailenin yaşadıkları kaleme alınmıştı. Eryılmaz mektubunda, yaşadığı evin hikayesini ve hatıralarını yazdı. Fırıncı Salih Yiğit, mektubu Eryılmaz ailesine teslim etmek istiyor.