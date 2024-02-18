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Yaşam
AA 18.02.2024 15:39

Yaban hayatı yerinde yakından takip ediliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), yaban hayatının korunması için fotokapan, halkalama ve GPS-GSM'li tasmalarla hayvan türlerini izleyerek koruma stratejileri belirliyor.

Yaban hayatı yerinde yakından takip ediliyor
[Fotograf: AA]

Genel Müdürlükten edinilen bilgilere göre, yaban hayvanları içindeki toplam 650 tür koruma altında bulunuyor.

Yaban hayvanlarını yaşam alanlarıyla koruyan DKMP, fotokapan, halkalama ve GPS-GSM'li tasmalarla türleri izleyip, koruma stratejilerini tespit ediyor.

Kurum, bölge düzeyinde inşa ettiği Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ile doğada farklı nedenlerle yaralanan yaban hayvanlarını tedavi ederek yaşam alanlarına salıyor.

Ağır kış şartları sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için uygun yerlerde, 2012'den bu yana, yaklaşık 7 bin 600 ton besin desteği sağlandı.

Bununla birlikte mevsim ve arazi şartları nedeniyle suya erişemeyen yaban hayvanlarına su sağlanması amacıyla da gölet ve sondaj yapılıyor, çıkarılan su, yalaklar kullanılarak yaban hayvanlarıyla buluşturuluyor.

Tür koruma çalışmaları kapsamında yararlanılan çeşitli görseller zaman zaman DKMP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılarak bu konuda kamuoyunda farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.

Genel Müdürlük, halkın da duyarlılığıyla, koruma çalışmalarını en üst seviyeye çıkarmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

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