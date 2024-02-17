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Türkiye
AA 17.02.2024 11:03

Ebrar Sitesi'nde eşini, annesini, iş yerini kaybeden genç kadın yeniden "ayağa kalktı"

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlere Ebrar Sitesi'nde yakalanan ve eşini, annesini, evini, iş yerini kaybeden 30 yaşındaki Ayşe Akdağ, enkaz altından kendisiyle birlikte kurtarılan 2 çocuğuyla yaşam savaşı veriyor.

Ebrar Sitesi'nde eşini, annesini, iş yerini kaybeden genç kadın yeniden "ayağa kalktı"
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Depremlere Şazibey Mahallesi'ndeki 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde yakalanan Ayşe Akdağ, D bloğun yıkılması sonucu ailesiyle enkaz altında kaldı, binanın altındaki iş yeri de yıkıldı.

Eşi Aytaç Akdağ ile annesini kaybeden Akdağ, 2 çocuğuyla birlikte 6 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Yaşadığı zorlu sürece rağmen toparlanmak için harekete geçen Akdağ, pes etmedi, depremden 3 ay sonra kuaför salonunu yeniden faaliyete geçirerek 10 depremzedeye de iş imkanı sağladı.

"Bir gecede en dibi gördük"

Ayşe Akdağ, geçen sene bir gecede her şeyini kaybettiğini ve en dibi gördüğünü söyledi.

Zamanın çok hızlı geçtiğini anlatan Akdağ, "Ben o gün bütün hayatımı kaybettim ama Rabb'im bana iki çocuğumu bağışladı. Bu yüzden güçlü olmak ve dimdik durmak zorundaydım. Eşimi, annemi, maddi manevi o kadar şey kaybettim ki. O gece sadece ben değil herkes büyük hayallerle yastığa başını koymuştu. Herkesin hayalleri yerle bir oldu" dedi.

"Kadınız biz, çok güçlüyüz"

Şu anda tek başına olduğunu ve bu şekilde bir mücadele ile yeniden ayağa kalkmak için çalıştığını dile getiren Akdağ, şunları kaydetti:

"Benim böyle bir mücadeleyle yeniden ayağa kalkmam gurur verici. Bir kadın istedikten sonra yeniden ayağa kalkabilir. Kadınız biz, çok güçlüyüz, bunu her kadın başarabilir. Yeter ki kendine olan güveni tam olsun. İlk zamanlarda çok umutsuzluğa kapıldığım oldu. Çok korkularım oldu fakat kendime her zaman inandım ve güvendim, umut ettim. Kimseye ihtiyaç duymadan ayağa kalktım."

Bir yandan çalışırken diğer yandan da çocuklarına anne-baba olan Akdağ, "İlk başlarda insan o kadar güçsüz, umutsuz oluyor ki şükrettiğiniz sürece Rabb'im gücünüzü kuvvetinizi veriyor" diye konuştu.

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