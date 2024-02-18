Gastronomi şehrinin liseli baklava üreticileri hem okuyor hem de para kazanıyor

Gaziantep'te Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Baklava Akademisi"nde ürettikleri ürünlerden okula 1 yılda yaklaşık 4 milyon lira gelir sağladı.

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'teki okulda Ocak 2023'te kurulan ve 20 öğrencinin çalıştığı Baklava Akademisi'nde öğrenciler, ilk önce usta öğreticiler tarafından baklava üretiminin inceliklerini öğreniyor.

Bir süre sonra baklava yapımına dahil olan öğrenciler, sabahın erken saatlerinde aldıkları siparişleri yetiştirmek için üretime başlıyor.

Gruplar halinde önce baklavanın hamurunu açan, daha sonra fıstık serimi, yağlama ve kesim yapan öğrenciler, baklavayı pişirdikten sonra siparişlere göre ayırıyor.

Günlük üretimi siparişlere göre değişen lisede hazırlanan baklavalar, başta kamu kurumları olmak üzere birçok şehre gönderiliyor.

Okul Müdürü Halime Ebru Gülnar, 5 Ocak 2023'ten bu yana baklava ürettiklerini söyledi.

Öğrencilerin kentteki bir baklava ustası kadar üretim yapabildiğini anlatan Gülnar, şöyle konuştu:

"1 yıl içerisinde yaklaşık 4 milyon ciro yaptık. Deprem felaketi yaşadık ve 1 ay kapanma yaşadık. Daha sonrasında piyasaya tekrar dahil olduk. Günlük 150 kilogram baklava üretim kapasitemiz var. Halkımız ve kurumlarımız bizi destekliyor. Özellikle perakende satışlarımız güzel ilerliyor. Kurumlarımız da artık bizi tanıdı. Dış çevre bize destek olduğu müddetçe öğrencilerimiz büyük bir motivasyonla işlerine devam ediyorlar."

"Almanya, Hollanda ve İngiltere'den müşterilerimiz oldu"

Üretilen baklavaların beğenildiğini dile getiren Gülnar, taleplere yetişmek için üretime hızla devam ettiklerini söyledi.

Gülnar, şunları kaydetti:

"Almanya, Hollanda ve İngiltere'den müşterilerimiz oldu ve onların siparişlerini de ilettik. Yurt içinde Ankara, İstanbul, Antalya, Trabzon, İzmir, Adana, Malatya ve Elazığ gibi illerimize satış yaptık. Öğrencilerimiz burayı bir iş olarak görüyor. Öğrenciler üretimin maddi olarak kendilerine ve aile ekonomisine katkı sağladığını görünce daha motivasyonlu çalışıyorlar. 8 bin lira civarında ücret alıyorlar."

Baklava üretimi yapan 10. sınıf öğrencisi Irmak Elçi de okulda üretime katkı sağladığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Aile ekonomisine de destek olduğunu belirten Elçi, "İş öğreniyorum hem de ustalık belgesi alacağım. Bu kadar zor mesleğe rağmen hocalarımız bize yardımcı oluyor. Zamanla öğreniyoruz, çok zor bir meslek. Gastronomi kentine bizim de katkı vermemiz güzel bir şey." dedi.

Öğrencilerden İrem Nur Almaz ise öğretmenlerinin kendilerine büyük destek verdiğini dile getirerek, "Çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bir ustanın yapabileceklerini biz de yapabiliyoruz. Çok mutluyum. Liseye geçecek öğrencilere burayı tavsiye ederim. Hiç olmazsa harçlığımı çıkarıyorum, ailemden para istemiyorum. Kendi paramı kendim kazanıyorum." diye konuştu.