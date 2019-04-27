Kayseri'de yaşayan 12 yaşındaki Mustafa Çimen, el ve ayaklarını hareket ettirmede güçlük çekiyordu. Ancak babasının eve getirdiği kuzu, Mustafa'ya terapi gibi geldi.

Kuzunun bakımıyla ilgilenen, onunla oyun oynayan Mustafa, artık daha rahat hareket edebiliyor.

El ve ayaklarını kullanmakta güçlük çeken 12 yaşındaki Mustafa'nın umudu, babasının eve getirdiği "Pamuk" isimli kuzu oldu.

Ailenin sevimli üyesi

15 günlük kuzu, Mustafa'nın iyileşme sürecine katkı sağladı. Kuzunun bakımıyla ilgilenen Mustafa, artık el ve ayaklarını daha rahat hareket ettiriyor. Kuzusuyla oyun da oynuyor.

Mustafa," Benim için hem ev hem sokakta, her yerde bir arkadaş oldu. Bazen arkadaşlarım gelemiyor. Ben de onunla oynuyorum" dedi.

Çimen ailesi, kuzuya bebek gibi bakıyor. Altı bezle bağlı halde evde dolanan Pamuk, şimdiden ailenin bir üyesi haline geldi.

Kaynak: TRT Haber