Boza, geleneksel lezzetlerden biri. Üzerine eklenen leblebi ya da tarçınla kış mevsiminin en sevilen içecekleri arasında yer alıyor.

93 Harbi'nden bu yana üretilen Velimeşe bozasının ise 100 yılı aşkın geçmişi var.

Boza ustası Mehmet Bozdağ, "Meşhur olmasının nedenlerinden bir tanesi; Bulgaristan'ın Veliko Tırnova bölgesinden gelen atalarımızın yapmış olduğu bir ürün. Velimeşe bozasını meşhur eden Topal Hafız olarak bilinen ustadır" dedi.

Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden

Velimeşe'de boza, darı irmiği ve mısır unundan hazırlanıyor. Karışım kaynar suda pişiriliyor.

Hamur haline gelen karışım, presleme makinesinden geçirilerek süzülüyor. Ham boza, paslanmaz çeliklerde fermantasyona bırakılıyor. Sonra da tüketime hazır hale getiriliyor.

Trakya'nın geleneksel lezzeti Velimeşe'nin ünlü bozası, Türkiye'nin her yanına da gönderiliyor.

Kaynak: TRT Haber