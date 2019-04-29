Yaşam

Vatandaşları "balıkların göçü" heyecanı sardı

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:24 - Son Güncelleme 29 Nisan 2019 Pazartesi 12:55

İnci kefali, Van Gölü'nde yaşıyor ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç ediyor. Bu zorlu yolculuğa vatandaşlar da tanıklık etmek istiyor.

Van'da yaşayanları, üreme döneminde gölden tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğunu izleme heyecanı sardı. Üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğuna tanıklık etmek isteyen vatandaşlar, boş zamanlarını Erciş Balık Bendi'nde değerlendiriyor. Kaynak: AA Etiketler: vatandaşlar su Kırşehir ailesi gol Erciş ilçesi balıkların göçü

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