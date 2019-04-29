Bulgaristan'dan gelen avcılarla domuz avı için Üzümlü ilçesi Keşiş Dağı Sarıkaya mevkisine giden av rehberi Fahri Nihat Akoğlu, yaban keçisi sürüsünü cep telefonuyla görüntülemeye başladı.

Akoğlu bu sırada, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağın, keçileri avlamak için harekete geçme anını da kaydetti.

Kayıtlarda, vaşağın irili ufaklı yaban keçilerini avlayabilmek için hızla sürünün arasına girdiği görülüyor. Görüntülerde, ilk saldırıda başarılı olamayan vaşağın, keçilerin arkasından koşarak gözden kaybolması yer alıyor.

Kaynak: AA