AA 08.10.2025 09:49

Uzmanlardan ani hava değişimleri daha fazla görülebilir uyarısı

Uzmanlar, eskiden yüzyılda bir görülen hava olaylarının günümüzde neredeyse her yıl görülmeye başladığını belirterek, Türkiye'de son günlerde yaşanan tropikal siklonların ilerleyen yıllarda daha sık görüleceği uyarısında bulundu.

[Fotograf: AA]

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin etkilerinin Türkiye'de giderek daha fazla hissedildiğini belirtti.

Ani hava olaylarının geçmişte de görüldüğünü ancak artık daha sık yaşandığını ifade eden Eroğlu, "Eskiden yüzyılda bir görülen hava olayları günümüzde neredeyse her yıl görülmeye başlandı." dedi.

Eroğlu, iklim değişikliğinin yağış rejimlerini de değiştirdiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri olduğuna işaret eden Eroğlu, "Yağış artıyor derken bu her yerde değil. Belli bölgelerde kısa sürede yoğun şekilde yağış gerçekleşiyor ve bu durum afetlere neden oluyor. Doğal ortama zarar veriyor." diye konuştu.

Eroğlu, özellikle Ege ve Marmara kıyılarında ani yağışların arttığına vurgu yaptı.

Kentlerde sel ve taşkınlara sebep olabilecek hava kütlelerinin son derece önemle takip edilmesi gerektiğini anlatan Eroğlu, şu bilgileri verdi:

"Akdeniz üzerinden gerçekleşen hava olayları alçak basınç sistemidir. Sıcak ve soğuk havanın karşılaşmasıyla saat yönünün tersinde dönerek batı rüzgarlarının etkisiyle Türkiye'ye ulaşır. Akdeniz üzerindeki nem kütleleri yoğunlaşarak Ege ve Marmara kıyılarına bol miktarda yağış getirir. Gök gürültülü, şimşekli, yağışlı hava olaylarının yaşanmasına neden olur." 

İklim Değişikliği
