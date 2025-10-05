Az Bulutlu 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 05.10.2025 12:42

ASELSAN, Tekno Macera'yı Malatya'da çocuklarla buluşturdu

ASELSAN'ın 50. Yıl Çocuk Şenliği içerisinde tasarlanan ve Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Malatya'yı ziyaret eden Tekno Macera Tırı, çocukları bilim ve teknoloji yolculuğuna çıkarıyor.

ASELSAN, Tekno Macera'yı Malatya'da çocuklarla buluşturdu
[Fotograf: AA]

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, kasım ayında Türkiye turunu tamamlayacak olan Tekno Macera Tırı, çocuklara ASELSAN'ın faaliyet vizyonunu yansıtan interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinliklerle dolu bir program sunuyor.

Tekno Macera Tırı, teknoloji ve bilimi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırmayı hedefliyor.

Şenlik kapsamında ziyaretçiler, yapay zeka destekli hazırlanan Mucitler Müzesi'nde tarihe yön veren mucitlerle tanışma fırsatı buluyor.

Çocuklar, bu mucitlerden ilhamla geliştirilen ASELSAN ürünlerini keşfederken, "Bir Doğa Yolculuğu" kitabının artırılmış gerçeklikle hayat bulmasına da tanıklık ediyor. Bilim ve teknoloji meraklıları, çeşitli bilim gösterileri ve eğitici atölyelere katılarak hem eğleniyor hem öğreniyor.

ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, Malatya'da 12 Ekim'e kadar çocuklara teknoloji şöleni yaşatacak.

2019 yılından bu yana dijital platformlar, festivaller ve deneyim alanları aracılığıyla binlerce çocuğa ulaşan Tekno Macera Tırı, ASELSAN'ın 50. yılına özel olarak yeniden tasarlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa, Samsun, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep ve Malatya'yı gezen ASELSAN Tekno Macera Tırı, 18-26 Ekim'de Mardin'de ve 1-9 Kasım'da Antalya'da çocuklarla buluşacak.

ETİKETLER
Malatya ASELSAN Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Yaşlıların yeni 'sırdaşı': Yapay Zeka
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:40
Trafik kurallarına uymayanlara cezalar artırılıyor
13:22
İhracata dört koldan destek: Yeni paketlerle finansman kolaylığı
13:00
Filistin’e destek yürüyüşü nedeniyle İstanbul’da trafik düzenlemesi
13:07
MİT'ten siber suç örgütüne operasyon
12:59
Sofralık zeytin ihracatında rekor
12:55
Gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı
Labirenti andıran Dalyan Kanalı’nda ekim hareketliliği
Labirenti andıran Dalyan Kanalı’nda ekim hareketliliği
FOTO FOKUS
Meme kanserine yakalandı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
Meme kanserine yakalandı, erken teşhisle sağlığına kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ