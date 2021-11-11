Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve ekibinin hazırladığı yazılım sayesinde Türkiye'nin 2018'den itibaren günlük ve aylık azot dioksit seviyeleri görüntülenebiliyor.

Kutoğlu, dünyadaki bütün organizmaların ve bütün malzemelerin ışığın farklı dalga boyunu yansıttığını, gözün görebildiği sınırın son derece küçük bir bandı algılayabildiğini söyledi.

"Elektrikli araçlar kirliliği azaltmaya katkı sağlar"

Kutoğlu, "ulaşım bunda çok etki yapıyor. Yakın gelecekte dünyada olduğu gibi özellikle mazotlu araçlardan elektrikli araçlara dönmemiz, ülkemizdeki bu kirlilik seviyesinin azalmasına katkı verecektir" dedi.

Birçok ilde kırmızı alarm

Kirliliğin İstanbul çevresinin yanı sıra Kocaeli ve Bursa bölgelerinde, Ankara ve İzmir bölgesinde yoğunluk oluşturduğunu aktaran Kutoğlu, bunların yanı sıra güneyde Mersin, Adana ve Gaziantep bölgesinde yoğunluk olduğunu ifade etti.