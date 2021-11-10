Kuzey Makedonya, Balkanlar’da yaşayan Osmanlı bakiyesi Türklerin en yoğun olduğu ülke.

Ülkede yaşayan Türkler dillerini ve kültürlerini korumanın yanı sıra minarelerden ezan sesinin eksilmemesinin de gayreti içinde.

Onlardan biri de Veles şehrinin Koçulari köyünde imamlık yapan Şevket Şeyhu.

Üsküp'ten bile cemaatin geldiğini söyleyen Şeyhu, "Çocuklara da dini şeyleri anlatıyorum. Türk mezarlarımız var, bazen de gidiyoruz ziyaret ediyoruz. Tanıdığımız, tanımadığımız kişilere dua ediyoruz" diyor.

Haber, kamera: Ercan Ali