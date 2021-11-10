95 yıllık orijinal Nutuk Antalya'da sergileniyor
Antalya'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal "Nutuk" sergilenmeye başlandı.
Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılında, Büyük Önderin Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal baskı Nutuk kitabı, Antalya'daki Cemil Meriç Kütüphanesi'nde saat 9'u 5 geçe ziyarete açıldı.
"Nutuk"un ilk sayfasında "Gazi Mustafa Kemal" yazılı İslam'ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan kûfi tarzda estetik bir matbu hat bulunuyor.
100 yıllık savaş haritaları da sergileniyor
100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesi'nin orijinal savaş haritaları da vatandaşların ziyaretine açıldı.
Ziyaretçiler, "Sakarya Muharebesi 30-31 Ağustos 1337'de Tarafeyn Vaziyetleri", "Sakarya Muharebesi 11 Aralık 1337 Vaziyeti", "Sakarya Muharebesi 24 Ağustos 1337 Tarafeyn Vaziyetleri" başlıklarıyla yer alan savaş haritalarında, Türk ordusu ve Yunan kuvvetlerinin durumlarını gösteren haritayı yakında görme fırsatı buluyor.
- 14:04
- 14:08
- 14:10
- 13:45
- 13:44