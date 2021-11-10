Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 07:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beyaz Tren Atatürk'ün hatıralarını barındırıyor
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'Beyaz Tren', Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz hatıralarından biri. 1935 yılından ölümüne kadar çıktığı yurt gezilerini onunla yaptı. Şimdi o tren Ankara Garı'nda sergileniyor.
Mustafa Kemal Atatürk 1935 yılından vefatına kadar yurt gezilerinde Beyaz Tren'i kullandı.
Atatürk'ün son yıllarına tanıklık eden tren, 9 vagondan oluşuyordu.
Vagon, misafir odasından banyoya, yatak odasından çalışma salonuna, uzun yolculuklardaki bütün ihtiyaçlar düşünülerek hazırlanmıştı.
[Fotoğraf: AA ]
Beyaz Tren'in en özel vagonu, orijinal hali korunarak 1964 yılında müze haline getirildi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün hatıralarını barındıran vagon, hafta içi her gün Ankara Garı'nda ziyaretçilerini bekliyor.
Etiketler: 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk
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