Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılında, büyük önderin Osmanlıca kaleme aldığı 95 yıllık orijinal baskı Nutuk kitabı, Antalya'daki Cemil Meriç Kütüphanesi'nde saat 9'u 5 geçe ziyarete açılacak.

"Nutuk"un ilk sayfasında "Gazi Mustafa Kemal" yazılı İslam'ın ilk yazı çeşidi olarak tanımlanan kûfi tarzda estetik bir matbu hat bulunuyor.

100 yıllık savaş haritaları da sergilenecek

Kütüphanede ayrıca 100 yıllık Sakarya Meydan Muharebesi ve 1. İnönü Muharebesi'nin orijinal savaş haritaları da ziyaretçilerle buluşturulacak.

[Fotoğraf: AA]

"Sakarya Muharebesi 30-31 Ağustos 1337'de Tarafeyn Vaziyetleri", "Sakarya Muharebesi 11 Aralık 1337 Vaziyeti", "Sakarya Muharebesi 24 Ağustos 1337 Tarafeyn Vaziyetleri" başlıklarıyla yer alan savaş haritalarında, Türk ordusu ve Yunan kuvvetlerinin durumları gösteriliyor.