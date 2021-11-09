25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde açılan "Türk ve Fransız Basınında Antep Savunması" adlı sergide, 1919-1921 yıllarındaki Antep savunmasına ilişkin Türk ve Fransız gazetelerinde yayınlanan haberler yer alıyor.

Tarihçilerin çeviri çalışmalarının ardından hazırlanan 10'u orijinal olmak üzere 32 belgeden Türk basınına ait olanlarda Antep halkının verdiği destansı mücadele, Fransız basınına ait olanlarda ise işgalin yansımaları aktarılıyor.

Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı

Vali Davut Gül, kentin düşmanda kurtuluşunun 100. yılına sayılı günlerin kaldığını anlatarak, "Tarihe not düşecek işler yapmak gerekiyor. Ecdadımız 100 yıl önce yapmış. Şu an açtığımız sergide bunu görüyoruz. İnanıyorum ki 100 yıl sonra Türkiye ve Gaziantep, çok daha ilerde olacaktır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Cumhurbaşkanlığı himayesinde Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yıl kutlamalarına yönelik hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

Sergi 20 Aralık'a kadar sürecek

Ecdadın verdiği mücadelenin unutulmaması ve gereken derslerin çıkarılmasını arzu ettiklerini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Unutmadan ve unutturmadan milli şuuru gençlerimize iyi anlatmamız lazım. O yüzden müze ve sergiler çok önemli. Müzelerde geçmişi güzelce hissetmeleri, alınacak derslerle ikinci bir 100 yıla gençlerimizi hazırlamamız gerekiyor. O dönemde Türk ve Fransız gazetelerindeki haberler en büyük delil, ispat. O yüzden atalarımız ve şanlı tarihimizle gurur ve onur duyuyoruz. Torunlarımız da bizimle gurur duyması için çalışmamız gerekiyor. Çalışarak gençlerimize çok daha güzel bir kent, ülke ve dünya bırak için yapmamız gereken çok iş var. "

Sergi, 20 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.