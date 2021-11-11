Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
80 yaşındaki Bulgar kadın Müslüman oldu
[Fotoğraf: AA]
Hz. Muhammed'in hayatından etkilenen 80 yaşındaki Bulgar kadın İslamiyet'i seçerek "Fatma" adını aldı.
Bulgaristan'da yaşayan 80 yaşındaki Spaska İvanova, arkadaşlarıyla Edirne'yi gezdikten sonra İl Müftülüğünü ziyaret ederek Müslüman olmak istediğini söyledi.
Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenen Bulgar vatandaşı 80 yaşındaki Spaska İvanova İslamiyet'i seçerek "Fatma" adını aldı.
İvanova, uzun süredir İslamiyet'i araştırdığını, Hazreti Muhammed'in hayatından etkilenerek Müslüman olduğunu söyledi.
Bozkurt, İvanova'ya Kur'an-ı Kerim hediye etti.
Etiketler: Bulgaristan
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