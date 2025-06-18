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Yaşam
AA 18.06.2025 11:54

Uydu izleme cihazı takılan deniz kaplumbağalarının göç rotası izleniyor

Antalya'da, göç rotalarını kayda alan uydu takip cihazlarının caretta carettalara takılması, denizle buluşturulması ve su altındaki Akdeniz'in mavi sularında ilerlemesi kayda alındı.

Uydu izleme cihazı takılan deniz kaplumbağalarının göç rotası izleniyor
[Fotograf: AA]

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ve TÜPRAG Metal Madencilik işbirliğiyle yürütülen "Miner Turtle (Madenci Kaplumbağa)" adlı Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi kapsamında önemli çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda uydu takip cihazı takılarak sahillerden denize bırakılan caretta carettaların, göç yolları, uğradıkları ülkeler, kışlama ve beslenme alanları harita üzerinden takip ediliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde "Fauna" ve "Flora" adı verilen caretta carettalara da uydu takip cihazı takılarak, Ulualan Halk Plajı'ndan denizle buluşturuldu.

Uydu izleme cihazı takılan deniz kaplumbağalarının göç rotası izleniyor

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Antalya İl Temsilcisi ve su altı fotoğrafçısı Taner Şahakalkan da carettaların mavi sularla buluşmasına kaydettikleri görsellerle tanıklık etti.

Karada ve su altında çekilen görüntülerde, laboratuvarda uydu takip cihazı takılan deniz kaplumbağalarının plaja getirilmesi ve su altında ilerleme anları yer aldı.

Uydu izleme cihazı takılan deniz kaplumbağalarının göç rotası izleniyor

Deniz kaplumbağaları hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçlayan çalışma, gizemli kalmış birçok sorunun da aydınlatılmasına katkı sağlıyor.

Öte yandan, proje koordinatörleri Cansu Ulusoy ve Fatih Polat, "Fauna" ve "Flora" adını verdikleri ve uydu takip cihazı taktıkları caretta carettaların uzun süredir karadaki yaşamları hakkında çok araştırma yaptıklarını, bundan sonra denizdeki yaşamlarını takip edeceklerini belirtti.

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