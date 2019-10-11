Türkiye'deki tarihi eğitim kurumlarından olan 125 yıllık Afyon Lisesi, aralarında merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, eski bakanlar Veysel Eroğlu, Halil İbrahim Özsoy, şarkıcı Emel Müftüoğlu, gazeteci-yazar Selahattin Duman'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi, üst düzey askeri erkan, hukukçu ve siyasetçiyi mezun etmesiyle ön plana çıkıyor.

2. Abdülhamid Han döneminde 1894'te "Karahisar-ı Sahip Rüştiyesi" olarak kurulan tarihi lisenin ismi, 1923'te İlmiye Heyeti toplantısında "Afyonkarahisar Sultanisi" olarak değiştirildi.

[Fotoğraf: AA, Afyonkarahisar, Afyon Lisesi]

Okul, 1933'ten bu yana ise lise olarak hizmet veriyor

"Ünlüler Okulu" olarak da bilinen lisenin mezunları arasında, Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, eski Genelkurmay başkanları emekli orgeneraller İlker Başbuğ ve İsmail Hakkı Karadayı, sinema yönetmeni Yücel Çakmaklı, ses sanatçıları Emel Müftüoğlu ve "Neco" olarak da bilinen Nejat Sesyılmaz, emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy, eski Maliye eski Bakanı İsmet Attila, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, eski Ulaştırma Bakanı Arif Demirer, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, gazeteci-yazar Selahattin Duman, TRT spor spikeri Tansu Polatkan'ın yanı sıra pek çok siyasetçi, hukukçu ve sanatçılar yer alıyor.

[Fotoğraf: AA, Afyonkarahisar, Afyon Lisesi]

"Afyonkarahisar'ın gözbebeği"

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, birbirinden değerli şahsiyetlerin bu okuldan mezun olmasından gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirerek Afyon Lisesi'nin tarihine yakışır bir şekilde eğitim öğretim hayatına devam ettiğini belirtti.

Yalçın, "Tarihi Afyon Lisemiz, kendine yakışır bir şekilde geleceğe de ışık tutmayı sürdürerek ülkemize yön verecek insanlar yetiştirmeye devam edecektir. Tarihi ve başarı bir okul olması nedeniyle de Afyonkarahisar'ın gözbebeği olan bir kurumumuzdur" dedi.

[Fotoğraf: AA, Afyonkarahisar, Afyon Lisesi]

"Ben de bu okulda öğrenciydim"

Okul Müdürü Turgay Bingül okullarının başarılarla dolu eğitim tarihinde 125. yılını kutladığına dikkati çekerek "Sultan 2. Abdülhamid Han, zamanında Anadolu'ya 11 tane bu binadan yaptırılmış. Sivas, Erzurum, Konya Lisesi bunlardan birkaçı. Afyon Lisesi de bunlardan birisi ve tarihi bir okul.1940-50'li yıllarda çok değerli, Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunmuş kişileri yetiştirdi" diye konuştu.

Mezunların zaman zaman okulu ziyaret ettiğine işaret eden Bingül, "Kendim de 34 yıl önce bu okuldan mezun oldum. Kendi okulumda görev yapıyorum. Aradan geçen yıllara rağmen şimdi, aynı sınıflarda öğrencileri gördüğümde onlara ilk olarak anlattığım 'Ben de bu okulda öğrenciydim' diyorum. Bunu söylerken de çok gururlanıyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA, Afyonkarahisar, Afyon Lisesi]

Okul öğrencilerinden Halil Göktuğ Aytekin ise "Okulumuz, çok sayıda ünlü isimleri yetiştirmiş. Ben de bu okulda öğrenim gördüğüm için kendimi şanslı hissediyorum. Okulumuz ayrıca öğrencilerine özel imkanlar veren projelerde yer aldıran hem sosyal olanaklar açısından hem de ders açısından iyi bir okul" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Hatice Eylül Ülke ise mezun olmasının ardından öğretmen olarak Afyon Lisesi'nde görev yapmayı istediğini kaydetti.

[Fotoğraf: AA, Afyonkarahisar, Afyon Lisesi]

Kaynak: AA