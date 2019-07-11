Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü tarafından çıkarılan 'Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'nda, Ordu'nun Gölköy ilçesi, Türkiye’de en uzun ömürlü ve sağlıklı insanların yaşadığı 10 yer arasında gösterildi.

Gölköy ilçesinde ortalama yaşam süresi 82 yıl olarak belirlenirken, ilçede bilimsel araştırmalar da başlatıldı.

Akademisyenler, insanların yaşamlarını izliyor, yeme içme alışkanlıklarından uyku saatlerine kadar titiz bir araştırma yürütüyor. Sanayi tesisi olmayan ilçede ahşap evlerde yaşayanlar, kendi ürettikleri organik ürünleri tüketiyor.

Sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını anlatan Gölköylüler, süt, yoğurt, yumurta, turşu gibi besinlerle beslendiklerini, organik ürünleri tercih ettiklerini söylüyor.

Ortalama yaşam süresi 82 yıl

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, ilçenin keşfedilmesiyle dünyanın her tarafından bilim insanlarının burada araştırma yapmaya başladığını söyledi.

Yörede yaşayan vatandaşların doğal ürünlerle beslendiğini belirten Uludağ, şöyle konuştu:

"Yapılan araştırmalarda ortalama yaşam süresi 82 yıl olarak belirlendi. Bu nedenle buraya yoğun ziyaretçi akını var. İlçemizi ziyaret edenler, yaşlılarımızdan uzun yaşamın sırlarını öğreniyor. Tamamen organik olan yoğurt, süt, yumurta, bal, fındık, ceviz, kara lahana, turşu gibi ürünler yoğun olarak tüketiliyor. Ayrıca bunların satışı da yapılıyor. Yaylalarla iç içe olan ilçemize ilginin büyük olması bizleri de mutlu ediyor."

Organik ürün tüketiyorlar

Gölköy ilçesinde Ulugöl'ün, başta Araplar olmak üzere, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edildiğini belirten Başkan Uludağ, "Sanayi yok, 30 mahallemizin hepsinde bitkisel ürünler var. Doğada yetişen ürünleri pişirip yiyorlar. İlçemizde bulunan Ulugöl tamamen doğasıyla duruyor, betonlaşma yok. Burayı da bozmayacağız. Bu doğayı koruyacağız. Evsel çöp atıklarına da dikkat ediyoruz. Çevre kirliliği olmamasına da özen gösteriyoruz" dedi.

"Turşu bizim milli yiyeceğimiz"

Yedikleri doğal ürünleri kendilerinin yetiştirdiğini anlatan 80 yaşındaki Salih Akdoğan ise, "Küçüklükten beri hayvancılıkla uğraştığımız için yoğurt, süte alışmışız, bunla devam ediyoruz. Kendimiz ürettiğimiz sebzeyi çok tüketiyoruz. Köyle iç içe olduğumuz için yiyeceklerimizi kendimiz hazırlıyoruz. Misafirlerimiz gelince onlara da aynı şekilde ikram ediyoruz" dedi.

Yöresel organik turşu hazırlayan Bircan Akkaya da, "Yaptığımız turşularda kullandığımız her şey organik. Hem türetiyoruz, hem satıyoruz. Turşu bizim milli yiyeceğimiz. Turşunun yanı sıra fındığımız, cevizimiz, patatesimiz, fasulyemiz, peynirlerimiz, meyvelerimiz var. Turşumuzun özelliği ise her şeyinin doğal olması, suyunun da yayla suyu olması" diye konuştu.

Kaynak: DHA