Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Çanakçı ailesi tarafından ormanda bulunarak eve getirilen sincap yavrusu, ailenin yeni üyesi oldu.

İlçeye bağlı Değirmendere köyünde hayvancılıkla uğraşan Aydın Çanakçı, yaklaşık 2 ay önce ormanlık alanda hayvanlarını otlattığı sırada yanına gelen sincap yavrusuna yiyecek verdi.

Karnı doyduğu halde yanından ayrılmayan sincabı eve getiren Çanakçı, kızı Gamze ve eşi Hüsne ile sincap yavrusuna bakmaya başladı.

Adını "Kınalı" koydular

Lise 3. sınıfa giden Gamze tarafından bakımı üstlenilen ve "Kınalı" adı verilen sincap, ailenin yeni bir parçası haline geldi.

Gamze Çanakçı, babası tarafından bulunan sincap yavrusunun, eve geldiğinde çok küçük olduğunu, sincabı şırıngayla süt ve su vererek beslediklerini söyledi.

Birbirlerine alıştıklarını anlatan Çanakçı, "Bize alıştı, biz de ona alıştık. Zamanımızın çoğu onunla geçiyor. Birlikte oyun oynuyoruz. Karnı doyduğunda ormana gidiyor. Birkaç saat de olsa yokluğunu hissediyoruz. Daha sonra tekrar evimize geliyor" dedi.

Anne Hüsne Çanakçı da, "Kınalı" ismini verdikleri sincap yavrusuna adeta çocukları gibi baktıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Verdiğimiz yiyeceklerden yemediğini toprağa gömüyor. Acıktığında gelip yiyor. Ailemizin bir parçası oldu. Çocuğumuz gibi oldu."

Kaynak:AA