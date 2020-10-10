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Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 293 bin 145'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de son 24 saatte 1649 yeni vaka tespit edildi, 56 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1391 artarak 293 bin 145'e yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 102 COVID-19 testi yapıldı, 1649 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 56 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1414 oldu.
Son 24 saatte 1391 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 293 bin 145'e yükseldi.
"Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor"
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Etiketler: sağlık bakanı Fahrettin Koca covid-19Son Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 19:33
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