Kimi uyuşturucu belası yüzünden canından sakındığı öz evladından defalarca şiddet gördü, kimi yaşadığı şehri terk etmek zorunda kaldı.

Bağımlı anneleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çağrısıyla "En İyi Narkotik Polisi: Anne” panelinde buluştu.

Zehir tacirleriyle mücadelede alınabilecek yeni önlemler masaya yatırıldı.

"Oğlum 13 yaşında uyuşturucuya başladı"

Bir dernekte yıllardır bağımlı ailelere danışmanlık yapan Duriye Özlü onlardan biri...

Oğlunun 13 yaşında uyuşturucu ile tanıştığını ve cezaevine girdiğinde henüz 17 yaşında olduğunu belirten Özlü, "Evden paralarımı alıyordu cüzdanımdan, takılarımı habersiz götürüp sattı . Dolayısıyla en son geldiğimiz nokta evden eşyaları satmaya başlamıştı" dedi.

10 yıl süren mücadelesinde dedektif gibi iz sürdüğünü belirten Özlü şu ifadeleri kullandı:

"Bağımlı arkadaşlarıyla yol yöntem nasıl öğreniyorlarsa biz de deneyimleyerek yol yöntem öğreniyoruz. Bağımlı bir yerden destek alırken aile de bunun içine dahil olmalı, bu bir aile hastalığıyla önce iyileşmesi gereken aile."

Özlü, sevgisi ve kararlılığıyla oğlunu yaşama döndürdü.

"Uyuşturucu, terör örgütü PKK'nın en büyük gelir kaynağı"

Hülya Çelik de yıllarını uyuşturucu ile mücadeleye adayan annelerden...

Çelik, "Peşine düştüm gece gündüz sokaklardan, parklardan aldım, koşturdum peşinden. Her tedaviye gidelim dediğimde şiddet gördüm. 30 sefer ben yatırdım, 3 sefer de kendi isteğiyle evinden valizini aldı gitti. Şu anda temiz" dedi.

Çelik, uyuşturucunun terör örgütü PKK'nın en büyük gelir kaynağı olduğuna dikkat çekti.

"Benim çocuğumun aldığı maddenin parası kime gidiyor? PKK'ya gidiyor. PKK bununla bir kurşun daha fazla alıyor, ne yapıyor benim polisimi vuruyor o da benim evladım. Biz her taraftayız, biz bu işten vazgeçmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz."

Mücadeleci anneler rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaşmasını istiyor

Hikayeleri farklı olsa da, hepsi aynı yerden yaralı... Ömürlerini zehir tacirleriyle mücadeleye adayan annelerin isteği, bağımlılıktan kurtulduktan sonraki süreçte gençlerin meslek sahibi olup topluma yeniden kazandırılabilmeleri noktasında rehabilitasyon merkezlerinin her ilde yaygınlaştırılması.

Anneler, bir ömür sürecek bu mücadelede ebeveynlerin çocuklarıyla omuz omuza savaşmaları gerektiğine vurgu yapıyor.