Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin taraf olduğu Bern ve Barcelona sözleşmeleri kapsamında deniz kaplumbağalarının korunması amacına yönelik çalışmalarıyla her yıl binlerce deniz kaplumbağasının denizlere ulaşmasını sağlıyor.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'de 21 önemli deniz kaplumbağaları yuvalama kumsalının 14'ünde düzenli olarak "izleme, koruma ve yuva tespit" çalışmaları yürütülüyor.

Bu yılki çalışmalarda 143,7 kilometre sahil şeridinde 4 bin 491 adet caretta caretta yuvası ve 3 bin 125 adet chelonia mydas yuva sayısı tespit edildi. Yuvalarda yapılan sayımlarda caretta caretta türünün 359 bin 280, chelonia mydas türünün ise 312 bin 500 yumurta bıraktığı görüldü.

[Fotoğraf: AA]

Bu yumurtalardan 287 bin 424 caretta caretta yavrusu ve 250 bin chelonia mydas yavrusu olmak üzere toplam 537 bin 424 yavru sahillerden ayrılıp denize kavuştu.

Kaynak: AA