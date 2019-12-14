Ankara'da yaşayan Gül Aydın'ın ustalık hikayesi oğlu askere gidince başladı. Oto lastiği dükkanları kapanmasın diye işin başına geçti.

Gül usta, azmetti, zamanla bu zor mesleği öğrendi. Öğrenmekle de kalmadı, iyi bir lastik ustası oldu.

İş yerine ilk kez gelenler önce şaşkınlık yaşıyor. Hatta tereddüt edenler de oluyor. Ancak daha sonra müşteriler Gül ustadan vazgeçemiyor.

Geçimini oto lastiğinden sağlayan Gül Aydın, şunları söyledi:

"Özellikle bayan müşterilerim çok. Hepsi gayet memnun. Hepsinin işini güvenle yaparım. Arabalarını kendi aracım gibi görürüm. Müşterilerim beni ablası, annesi olarak görür. Hepsi çok değerli benim için."

50 yaşındaki Gül Usta, uzun yıllar oto lastiği işini sürdürmeyi düşünüyor.

Haber: Yusuf Dernek

Kamera: Edner Bediz