Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 2014'te başlatılan "Bir Damla Hayat" projesi kapsamında, maddi zorluklar nedeniyle su çıkarılamayan Afrika ve Asya kıtasında su kuyusu ve vakıf çeşmesi proje çalışmaları sürdürülüyor.

Bölgelerdeki günlük su ihtiyacının karşılanması ve tarım alanında kuraklık nedeniyle yaşanan verimsizliğin önüne geçilmesini hedefleyen TDV, bugüne kadar 32 ülkede açtığı 396 su kuyusu ve vakıf çeşmesiyle yaklaşık 6 milyon kişinin suya kavuşmasını sağladı.

[Fotoğraf: AA]

610 su kuyusu daha açılmış olacak

Kuyuların dayanıklı ve uzun ömürlü olması için ciddi gayret gösteren yetkililer, bugüne kadar Togo'da 56, Burkina Faso'da 53, Çad'da 42, Nijer'de 40, Moritanya'da 30, Gana'da 22, Tanzanya'da 18, Zimbabve'de 17, Filistin (Gazze) ve Fildişi Sahilleri'nde 13'er, Somali'de 11, Uganda, Kenya ve Benin'de 10'ar, Mali'de 8, Malavi'de 6, Senegal, Liberya ve Bangladeş'te 5'er, Madagaskar'da 4, Sudan ve Gine'de 3'er, Kamerun, Yemen ve Afganistan'da 2'şer, Sierra Leona, Somaliland, Somalipudland, Ruanda, Zambiya ve Pakistan'da 1'er olmak üzere 396 su kuyusunu hizmete açtı.

Yapımı devam eden 93 projeyle birlikte yıl sonuna kadar 171 su kuyusu ve vakıf çeşmesini ihtiyaç sahipleriyle buluşturacak TDV, 19 ülkede proje aşamasında olup bağışı devam eden 121 projeyi de hayata geçirmeyi planlıyor. Projelerin tamamlanması durumunda 32 ülkede 610 su kuyusu daha açılmış olacak.

"Kalıcı ve uzun süreli projeler yürütüyoruz"

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, sondaj kuyularının, istenilen derinlikte makinelerle açılması ve daha hijyenik su teminine imkan vermesi sebebiyle en çok tercih edildiğini belirtti.

Bölgelerin fiziki ve jeolojik özelliklerine göre yapım maliyetinin değişkenlik gösterdiğini söyleyen Açık, 50 ile 500 metre arasında değişen derinliklerde sondaj kuyuları açtıklarını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Açık, kuyuların derin yer altı su kaynaklarından beslendiği için uzun ömürlü olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Suyun, jeneratör veya güneş enerjisiyle yerin derinliklerinden çıkartılarak 10-40 ton arasında hazneli beton depoda muhafaza edildiği, 8 ile 18 muslukla insanların erişiminin kolaylıkla sağlandığı çeşmelerdir. Teknik özellikleri ve uzun ömürlü olması dolayısıyla kuyu ve çeşmelerimizin fiyatları her projeye göre farklılık göstermekte olup 20 ile 150 bin dolar arasında değişmektedir. Manuel su kuyuları yüzeye yakın sulardan beslendiği için ömürleri pek uzun olmuyor. Bu kuyular, kuraklık zamanlarında kullanılamayıp bölge halkının ihtiyacını tam manasıyla karşılayamamaktadır. Vakfımız kalıcı ve uzun süreli projeler yürütmektedir."

[Fotoğraf: AA]

2-6 ayda yapılıyor

Kuyu ve çeşmelerin açılış süresinin bölgenin merkeze uzaklığı, malzemelerin temini, sondaj derinliği ve bölgenin mevsimsel şartları gibi sebeplere bağlı olarak ortalama 2 ile 6 ayda yapıldığını anlatan Açık, şu bilgileri verdi:

"Bir kuyu ve çeşmeyi kendi başınıza açtırmanız veya dörtte bir oranından fazla bağış yapmanız durumunda kuyu ve çeşmeye ait fotoğraflar tarafınıza e-posta yoluyla gönderilmektedir. Su kuyusu havuzuna yapılan 10 Türk lirasından yukarı her bağış için kuyu ve çeşme açıldığında kısa mesajla bilgilendirme yapılmaktadır."