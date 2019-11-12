Türk şeflere Dünya Gastronomi Olimpiyatı'nda altın madalya12 Kasım 2019 Salı 16:54 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 17:49
35 yıldır pasta sektöründe hizmet veren Hasan Çoban ve şef Semiha Çetin, Lüksemburg'da düzenlenen Dünya Gastronomi Olimpiyatı'nda iki altın madalya kazandı.
Lüksemburg'da 24-28 Kasım tarihleri arasında Dünya Gastronomi Olimpiyatı düzenlendi. Yarışmaya, 75 ülkeden 2 bine yakın eser katıldı.
Çanakkaleli pastaneci Hasan Çoban ve şef Semiha Çetin, Karayip Korsanları film serisinin oyuncuları 'Jach Sparrow-Hector Barbossa' ile Yüzüklerin Efendisi film serisinin oyuncusu 'Gandalf' pastalarıyla Artistik Dalı'nda jüri önüne çıktı.
Yarışmada günde 400 eser yer aldı. Şef Semiha Çetin, hazırladığı iki pastayla altın madalya kazandı.
Usta pastacı, seneye Almanya’da düzenlenecek olimpiyatlarda da derece hedefliyor.
Haber - Kamera: Altuğ Acer