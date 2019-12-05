Türk Kızılay engelli İkram Yılmaz için yeni bir ev yaptı05 Aralık 2019 Perşembe 14:51 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 17:42
Van'da evi harabe durumda olan İkram Yılmaz'a Türk Kızılay yardım eli uzattı. Yıktırılan evin yerine yenisi yaptırıldı. Yeni evin eşyaları da Kızılay tarafından karşılandı.
İkram Yılmaz, Van'ın Muradiye ilçesinde harabe bir evde yaşıyordu. Yardım çığlığını Türk Kızılay duydu. Harabe evi yıktırıp yenisini yaptırdı.
Kızılay, bayramda kurban eti dağıtırken 55 yaşında ve doğuştan engelli olan İkram Yılmaz'ın durumunu fark etti. Kullanılmayacak durumda olan ev yıkılarak yerine yenisi inşa edildi.
Evin eşyaları da yenilendi
Muradiye Türk Kızılay Koordinatörü Selçuk Yay, "Tabi içler acısı bir durumdaydı. Biz de Türk Kızılay olarak hayırseverlerimizin desteğiyle 60 metrekare bir ev yaptık. Bugün de sevincine ortak olduk. Eşyalar getirdik" dedi.
Ekipler eşyaları özenle yeni eve yerleştirdi. Yılmaz, soğuk kış günlerinde üşümesin diye sobası da kuruldu.
Kaynak: TRT Haber