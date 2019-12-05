İkram Yılmaz, Van'ın Muradiye ilçesinde harabe bir evde yaşıyordu. Yardım çığlığını Türk Kızılay duydu. Harabe evi yıktırıp yenisini yaptırdı.

Kızılay, bayramda kurban eti dağıtırken 55 yaşında ve doğuştan engelli olan İkram Yılmaz'ın durumunu fark etti. Kullanılmayacak durumda olan ev yıkılarak yerine yenisi inşa edildi.

Evin eşyaları da yenilendi

Muradiye Türk Kızılay Koordinatörü Selçuk Yay, "Tabi içler acısı bir durumdaydı. Biz de Türk Kızılay olarak hayırseverlerimizin desteğiyle 60 metrekare bir ev yaptık. Bugün de sevincine ortak olduk. Eşyalar getirdik" dedi.

Ekipler eşyaları özenle yeni eve yerleştirdi. Yılmaz, soğuk kış günlerinde üşümesin diye sobası da kuruldu.

Kaynak: TRT Haber