Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagülün üretimi, turistlerin daha rahat görebilmesi amacıyla Fırat Nehri sahilinde de yapılmaya başlandı.

Birecik Barajı'nın suları altında kalan Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak nitelendiriliyor.

[Fotoğraf: AA]

Büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti", birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresini ve terk edilmiş eski yapıların düzenlenen tekne turlarıyla görülmesi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği ilçe, kendine has coğrafi özellikleriyle dünyada sadece yörede yetişen "karagül" bitkisini de barındırıyor.

Birecik Barajı'nın su tutmasıyla birlikte o bölgede yetişme alanı azalan karagül, Halfeti Belediyesince yürütülen çalışmalarla daha fazla yetişme alanına kavuştu.

Kendine özgü görünümünü ve kokusunu yetiştiği topraktan alan, rengiyle turistlerden yoğun ilgi gören karagül, ziyaretçilerin daha kolay görmesi amacıyla belediye tarafından Fırat Nehri kenarına yapılan serada yetiştirilmeye başlandı.

İlçeye gelen ziyaretçilerin serada görme fırsatı bulduğu ve ilkbahar ve sonbahar mevsimleri olmak üzere iki defa açan karagülün daha fazla alanda yetiştirilmesi ve üretilmesi için sahil kenarında yeni yetiştirme alanları oluşturulacak.

[Fotoğraf: AA]

Karagülün görünürlüğü artırıldı

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Halfeti'nin turizm açısından en yoğun yılını geçirdiğini söyledi.

Halfeti'yi turizmde ön plana çıkaran sembollerden birinin karagül olduğu belirten Albayrak, şöyle konuştu:

"Dünyada sadece Halfeti'de yetişmesinden dolayı gelen vatandaşlarımızın görmesi için sahil kenarında karagül serası kurduk. Daha önce karagül Halfeti'de yetişiyordu ama turistlerimizin görme fırsatı olmuyordu. Eski Halfeti'de sahil kenarına yaptığımız bu 500 metrekarelik sera ile vatandaşlarımızın karagülü daha kolay görme fırsatları oldu. Karagül nisan ve mayıs ile eylül, ekim, kasım aylarında kendisini bizlere gösteriyor. Yaptığımız seramız gezi güzergahında bulunduğu için ziyaretçiler tarafından daha fazla ilgi görüyor."

[Fotoğraf: AA]

İlçeye gelen turistlerin karagülü görmeden ayrılmak istemediğini anlatan Albayrak, turistlerin gezilerinin son durağı olarak seraya geçerek güzel gülü gördüklerini ifade etti.

Karagülün görünürlüğünün daha fazla olması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Albayrak, "Önümüzdeki sene inşallah biz özellikle sahil bandında karagül ekim alanlarını çoğaltacağız. Her gelen vatandaşımızı bu şekilde karagül ile buluşturacağız" diye konuştu.

Albayrak, karagülün tanıtımı ve ticari olarak kullanımı için de çalışmaların devam ettiğini anlatarak, bitkiden parfüm, çikolata, kolonya gibi ürünler üretilerek beğeniye sunulduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA