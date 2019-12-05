Yaşam
Soğuktan titreyen köpek minder ve battaniyeyle ısıtıldı05 Aralık 2019 Perşembe 12:17 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 12:48
Karabük'te yaşayan 2 esnafın, soğuktan üşüyen köpeğe örttüğü battaniye yürekleri ısıttı.
Karabük'teki Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde çalışan 2 esnaf, dün akşam saatlerinde kaldırımda soğuktan titreyen bir köpek gördü.
Dükkanın önüne karton ve minder koyan esnaf, mindere yatan köpeğin üzerine battaniye örttü. Isıtılan köpeğin daha sonra karnı doyuruldu.
54 yaşındaki esnaf Münevver Çolpan, sokak hayvanlarının üşümemesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, ’"Arkadaşlardan biri battaniye getirdi, biz de minder getirdik. Sarı kız çok titriyordu. Bu duyarlı davranışı diğer arkadaşlarımızdan da bekliyoruz" dedi.
Haber: Bülent Diktepe
Etiketler: Sokak köpeği Karabük battaniye