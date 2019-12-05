Karabük'teki Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde çalışan 2 esnaf, dün akşam saatlerinde kaldırımda soğuktan titreyen bir köpek gördü.

Dükkanın önüne karton ve minder koyan esnaf, mindere yatan köpeğin üzerine battaniye örttü. Isıtılan köpeğin daha sonra karnı doyuruldu.

54 yaşındaki esnaf Münevver Çolpan, sokak hayvanlarının üşümemesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, ’"Arkadaşlardan biri battaniye getirdi, biz de minder getirdik. Sarı kız çok titriyordu. Bu duyarlı davranışı diğer arkadaşlarımızdan da bekliyoruz" dedi.

Haber: Bülent Diktepe